МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
Бывший нападающий киевского «Динамо» раскритиковал Горана Попова за заявление по поводу россиян
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о заявлении своего бывшего партнера по столичному клубу – македонца Горана Попова, который хочет возвращения россиян в международный футбол:
«Вообще не хочу за него говорить. Не знаю, он пьяный давал интервью или что? Такое впечатление, что он не понимает, что он говорит, кому он говорит и зачем он говорит. Он знает, что у него друзей много, людей, с которыми он играл в «Динамо»... Зачем, даже если он имеет свое мнение, говорить это вслух?
Это в голове не укладывается. Хочет возвращения российских футболистов, клубов... Ну идиот».
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