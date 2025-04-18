МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о заявлении своего бывшего партнера по столичному клубу – македонца Горана Попова, который хочет возвращения россиян в международный футбол:

«Вообще не хочу за него говорить. Не знаю, он пьяный давал интервью или что? Такое впечатление, что он не понимает, что он говорит, кому он говорит и зачем он говорит. Он знает, что у него друзей много, людей, с которыми он играл в «Динамо»... Зачем, даже если он имеет свое мнение, говорить это вслух?

Это в голове не укладывается. Хочет возвращения российских футболистов, клубов... Ну идиот».