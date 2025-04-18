Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 19:05 |
1637
0

МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»

Бывший нападающий киевского «Динамо» раскритиковал Горана Попова за заявление по поводу россиян

18 апреля 2025, 19:05 |
1637
0
МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о заявлении своего бывшего партнера по столичному клубу – македонца Горана Попова, который хочет возвращения россиян в международный футбол:

«Вообще не хочу за него говорить. Не знаю, он пьяный давал интервью или что? Такое впечатление, что он не понимает, что он говорит, кому он говорит и зачем он говорит. Он знает, что у него друзей много, людей, с которыми он играл в «Динамо»... Зачем, даже если он имеет свое мнение, говорить это вслух?

Это в голове не укладывается. Хочет возвращения российских футболистов, клубов... Ну идиот».

По теме:
Киев – бело-синий. Динамо в дерби обыграло Оболонь
ВИДЕО. Судаков вновь станет отцом. Жена лидера Шахтера беременна
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Горан Попов Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо
Футбол | 18 апреля 2025, 15:39 15
Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо
Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо

Возможно, руководству «бело-синих» все-таки стоит присмотреться к тем, кто уже адаптирован к лиге?

План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
Футбол | 18 апреля 2025, 07:50 1
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала

Испанский гранд нацелен на серьезное усиление состава

Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Футбол | 17.04.2025, 19:24
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
Бокс | 18.04.2025, 07:48
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
Энцо МАРЕСКА: «Почему бы Челси хотел меня уволить?»
Футбол | 18.04.2025, 18:26
Энцо МАРЕСКА: «Почему бы Челси хотел меня уволить?»
Энцо МАРЕСКА: «Почему бы Челси хотел меня уволить?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 13
Футбол
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
16.04.2025, 17:22 13
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Шахтера в доигрывании матча
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Шахтера в доигрывании матча
16.04.2025, 20:49 1
Футбол
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
18.04.2025, 06:50
Хоккей
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
17.04.2025, 13:57 22
Другие виды
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем