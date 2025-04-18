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  4. Экс-хавбек сборной Украины вспомнил опыт работы с тренером Баварии
Бельгия
18 апреля 2025, 11:47 |
171
0

Экс-хавбек сборной Украины вспомнил опыт работы с тренером Баварии

Евгений Макаренко в прекрасных отношениях с Венсаном Компани

18 апреля 2025, 11:47 |
171
0
Экс-хавбек сборной Украины вспомнил опыт работы с тренером Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Украинский полузащитник Евгений Макаренко рассказал о своем уходе из бельгийского «Андерлехта», который произошел в августе 2021 года.

– За свою карьеру ты встречал такую ситуацию, которая произошла с тобой в «Ордабасы»?

– Нет. У меня был период в «Андерлехте», когда пришел Венсан Компани (нынешний тренер «Баварии»), с которым я в прекрасных отношениях и по сей день. В 2020 году он совмещал игровую карьеру с тренерской. Тогда клуб сменил вектор развития, сделав ставку на молодежь. Они подтянули в первую команду Жереми Доку (его нынешняя команда «Манчестер Сити»), Алексиса Салемакерса («Рома»), Самби Локонгу («Севилья»), Зено Дебаста («Спортинг»). Это было логично, давать своим воспитанникам дорогу в большой футбол, потом «Андрелехт только выиграл от трансферов этих исполнителей. А тех футболистов, которым было 27 лет и старше, в том числе и я, клуб не бросил, а подыскал новые команды. Поэтому все остались довольны, и каждый пошел своей дорогой. Вот это я могу назвать примером профессионализма. А не так, как в «Ордабасы», если кто-то захотел, даже без причины, то игрока можно убрать. Деньга цена таким руководителям клуба.

Ранее Евгений Макаренко рассказал о дальнейших планах после ухода из «Ордабасы».

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Евгений Макаренко Андерлехт Венсан Компани чемпионат Бельгии по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Дмитрий Вус Источник
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