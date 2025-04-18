Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван игрок, который первым покинет Реал после позора в Лиге чемпионов
Испания
18 апреля 2025, 10:47 |
2456
2

Назван игрок, который первым покинет Реал после позора в Лиге чемпионов

Давид Алаба следующий сезон, вероятнее всего, проведет в другом клубе

18 апреля 2025, 10:47 |
2456
2
Назван игрок, который первым покинет Реал после позора в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба летом покинет королевский клуб, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 32-летний футболист станет первым летним трансфером «сливочных» «на выход». Вероятнее всего, он продолжит карьеру в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 13 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет избавиться от Луки Модрича.

По теме:
Перес встретится с Анчелотти и командой. Известно, о чем будет говорить
«Он немного идиот». Легенда Нидерландов раскритиковал лидера Реала
Аморим поставил крест на звезде Ман Юнайтед. В ожидании предложений
Давид Алаба Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Футбол | 18 апреля 2025, 06:23 9
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары

В полуфиналах сыграют: Тоттенхэм – Буде-Глимт, Атлетик – Ман Юнайтед

Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 апреля 2025, 11:00 2
Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У команд совершенно разные задачи: от борьбы за выживание до соревнования за титул

Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Футбол | 17.04.2025, 16:11
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Футбол | 17.04.2025, 19:24
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Эспаньол – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18.04.2025, 11:31
Эспаньол – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Думав, Лунін ))) Все ж крайній )..
Ответить
0
ivankondrat96
Алаба зараз не виправдовує свою зарплату у 20+ млн на рік. Тож його продаж досить логічний.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
18.04.2025, 07:48 4
Бокс
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
17.04.2025, 10:19 3
Футбол
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Новые правила в волейболе. Международная федерация внесла нововведения
Новые правила в волейболе. Международная федерация внесла нововведения
17.04.2025, 08:25
Волейбол
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
16.04.2025, 17:22 13
Футбол
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
17.04.2025, 06:23 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем