Назван игрок, который первым покинет Реал после позора в Лиге чемпионов
Давид Алаба следующий сезон, вероятнее всего, проведет в другом клубе
Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба летом покинет королевский клуб, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, 32-летний футболист станет первым летним трансфером «сливочных» «на выход». Вероятнее всего, он продолжит карьеру в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 13 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет избавиться от Луки Модрича.
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