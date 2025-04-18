Назван игрок, который первым покинет Реал после позора в Лиге чемпионов

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба летом покинет королевский клуб, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 32-летний футболист станет первым летним трансфером «сливочных» «на выход». Вероятнее всего, он продолжит карьеру в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 13 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет избавиться от Луки Модрича.