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  4. «Это загадка». Экс-игрок Динамо прошелся по своему прошлому клубу
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18 апреля 2025, 10:22 |
581
0

«Это загадка». Экс-игрок Динамо прошелся по своему прошлому клубу

Евгений Макаренко не понимает, почему в «Ордабасе» так отнеслись к нему

18 апреля 2025, 10:22 |
581
0
«Это загадка». Экс-игрок Динамо прошелся по своему прошлому клубу
ФК Ордабасы. Евгений Макаренко

Украинский полузащитник Евгений Макаренко прокомментировал свой уход из казахстанского «Ордабасы»:

«Для меня это загадка. В один прекрасный момент руководство клуба не позволило мне участвовать в тренировочном процессе. Таким образом, они хотели, чтобы я добровольно ушел из команды. Причины? Они мне неизвестны, поскольку адекватных разговоров за три месяца, сколько длилась эта история, не было.

Я приезжал в офис клуба, но там мне никто ничего конкретно не объяснил. Какую-то воду лили, что, мол, я был болен и так далее. Но все дело в том, что у меня есть датчики со всех тренировок, в которых я участвовал. Есть вся информация по моей работе, где одни из самых высоких показателей в команде. Не профессионалу это можно рассказывать. А люди, которые разбираются в футболе, все поймут по первому предложению, исходя из полученных данных».

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Евгений Макаренко Ордабасы чемпионат Казахстана по футболу
Дмитрий Вус Источник
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