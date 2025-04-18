Потенциальный тренер Реала хочет подписать неожиданного игрока из Ман Сити

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, 22-летний футболист очень нравится нынешнему главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, который в следующем сезоне может возглавить королевский клуб. Хаби хотел бы подписать Макати в «Байер», но если он действительно станет новым тренером «Реала», то может добавить этого игрока и в состав «сливочных».

В сезоне 2024/25 Джеймс Макати провел 24 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.