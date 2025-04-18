Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потенциальный тренер Реала хочет подписать неожиданного игрока из Ман Сити
Испания
18 апреля 2025, 18:46 |
1109
0

Потенциальный тренер Реала хочет подписать неожиданного игрока из Ман Сити

Хаби Алонсо в восторге от Джеймса Макати

18 апреля 2025, 18:46 |
1109
0
Потенциальный тренер Реала хочет подписать неожиданного игрока из Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Макати

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, 22-летний футболист очень нравится нынешнему главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, который в следующем сезоне может возглавить королевский клуб. Хаби хотел бы подписать Макати в «Байер», но если он действительно станет новым тренером «Реала», то может добавить этого игрока и в состав «сливочных».

В сезоне 2024/25 Джеймс Макати провел 24 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

По теме:
Не Реал и сборная Бразилии. Клопп определился с тем, что делать дальше
Когда вернется Лунин? Реал провел первую тренировку после вылета из ЛЧ
Миллионный контракт. Экс-форвард сборной Италии вспомнил как отказал Динамо
Джеймс Макати Хаби Алонсо Байер Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Realmadridexclusivo
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
Футбол | 18 апреля 2025, 19:05 0
МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»

Бывший нападающий киевского «Динамо» раскритиковал Горана Попова за заявление по поводу россиян

Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо
Футбол | 18 апреля 2025, 15:39 15
Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо
Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо

Возможно, руководству «бело-синих» все-таки стоит присмотреться к тем, кто уже адаптирован к лиге?

ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
Футбол | 18.04.2025, 06:05
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17.04.2025, 22:44
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Хоккей | 18.04.2025, 08:25
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
17.04.2025, 09:38 6
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
17.04.2025, 10:19 3
Футбол
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
17.04.2025, 10:47 7
Футбол
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
18.04.2025, 07:48 7
Бокс
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
17.04.2025, 18:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем