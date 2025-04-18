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Премьер-лига
Ворскла
18.04.2025 13:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 09:42 |
105
1

Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 апреля в 13:00 состоится матч 25-го тура чемпионата Украины

18 апреля 2025, 09:42 |
105
1
Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий со Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ворскла – Александрия
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 1
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Galushka_na_maximalkah
"Команди зустрічаються на стадіоні Ворскла".
Ні, ви помиляєтесь, команди зустрічаються на стадіоні ім. Бутовського 😉
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