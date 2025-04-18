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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 10:04 |
50
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Александрия

Матч 25-го тура чемпионата Украины состоится 18 апреля в 13:00

18 апреля 2025, 10:04 |
50
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Александрия
УПЛ

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий со Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Galushka_na_maximalkah
Присмотритесь к фото - что с левой кистью руки Исенко? Перчатка странно как-то выглядит
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