Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бельгийский прорыв в Мюнхене. Известны все четвертьфиналисты турнира
ATP
18 апреля 2025, 11:00 | Обновлено 18 апреля 2025, 11:20
212
0

Бельгийский прорыв в Мюнхене. Известны все четвертьфиналисты турнира

Первый сеяный Александр Зверев сыграет с Таллоном Грикспором

18 апреля 2025, 11:00 | Обновлено 18 апреля 2025, 11:20
212
0
Бельгийский прорыв в Мюнхене. Известны все четвертьфиналисты турнира
atptour. Таллон Грикспор

На грунтовом турнире ATP 500 в Мюнхене (Германия) определились все четвертьфинальные пары.

Третья ракетка мира и первый сеяный Александр Зверев сыграет с Таллоном Грикспором из Нидерландов. История их встреч насчитывает уже восемь поединков. Счет 6:2 в пользу представителя Германии. Правда, на грунте теннисисты пересеклись до этого лишь однажды. В прошлом сезоне в 1/16 финала на турнире Ролан Гаррос они провели на корте более четырех часов и в пятом сете лишь на тай-брейке победу вырвал Зверев.

Второй сеяный Бен Шелтон, после сложного поединка в первом раунде турнира против хорвата Борна Гойо из пятой сотни рейтинга, вроде бы набирает ход и обретает уверенность. В четвертьфинале он впервые встретится с итальянцем Лучано Дардери. У Дардери сейчас в активе семиматчевая беспроигрышная серия на грунте и он недавно выиграл турнир в Марракеше.

В других четвертьфиналах сыграют два бельгийца. Бергсу будет противостоять Фабиан Марожан из Венгрии, а вот Гоффену предстоит сразиться с пятым сеяным Франсиско Черундоло из Аргентины.

Четвертьфиналы в Мюнхене состоятся в пятницу, 18 апреля.

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев (Германия) [1] – Таллон Грикспор (Нидерланды)
Фабиан Марожан (Венгрия) – Зизу Бергс (Бельгия)

Нижняя часть сетки

Франсиско Черундоло (Аргентина) [5] – Давид Гоффен (Бельгия)
Лучано Дардери (Италия) – Бен Шелтон (США) [2]

По теме:
Лаки-лузер 2008 года рождения выиграл матч на уровне ATP и установил рекорд
Прошлогодний чемпион Мюнхена сумел взять только два гейма в стартовом матче
Сражение в Мюнхене. Второй номер посева с трудом прошел квалифайера
ATP Мюнхен Александр Зверев Таллон Грикспор Фабиан Марожан Зизу Бергс Франсиско Черундоло Давид Гоффен Лучано Дардери Бен Шелтон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Другие виды | 17 апреля 2025, 13:57 22
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии

Накануне Семен Новиков возмущался, что его заставляют говорить по-болгарски

Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче
Футбол | 18 апреля 2025, 00:48 25
Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче
Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче

Невероятные качели закончились выходом в полуфинал ЛЕ английской команды

Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Футбол | 18.04.2025, 06:15
Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Дерби во Франции и 6:0. Видеообзор
Теннис | 17.04.2025, 23:44
Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Дерби во Франции и 6:0. Видеообзор
Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Дерби во Франции и 6:0. Видеообзор
Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 11:57
Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 13
Футбол
Свитолина с баранкой разгромила Калинину и вышла в четвертьфинал Руана
Свитолина с баранкой разгромила Калинину и вышла в четвертьфинал Руана
17.04.2025, 21:10 10
Теннис
Кто для Ронни О'Салливана? Состоялась жеребьевка 1/16 финала ЧМ по снукеру
Кто для Ронни О'Салливана? Состоялась жеребьевка 1/16 финала ЧМ по снукеру
17.04.2025, 13:45
Снукер
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
18.04.2025, 07:48 4
Бокс
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
17.04.2025, 16:11 13
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем