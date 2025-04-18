Бельгийский прорыв в Мюнхене. Известны все четвертьфиналисты турнира

На грунтовом турнире ATP 500 в Мюнхене (Германия) определились все четвертьфинальные пары.

Третья ракетка мира и первый сеяный Александр Зверев сыграет с Таллоном Грикспором из Нидерландов. История их встреч насчитывает уже восемь поединков. Счет 6:2 в пользу представителя Германии. Правда, на грунте теннисисты пересеклись до этого лишь однажды. В прошлом сезоне в 1/16 финала на турнире Ролан Гаррос они провели на корте более четырех часов и в пятом сете лишь на тай-брейке победу вырвал Зверев.

Второй сеяный Бен Шелтон, после сложного поединка в первом раунде турнира против хорвата Борна Гойо из пятой сотни рейтинга, вроде бы набирает ход и обретает уверенность. В четвертьфинале он впервые встретится с итальянцем Лучано Дардери. У Дардери сейчас в активе семиматчевая беспроигрышная серия на грунте и он недавно выиграл турнир в Марракеше.

В других четвертьфиналах сыграют два бельгийца. Бергсу будет противостоять Фабиан Марожан из Венгрии, а вот Гоффену предстоит сразиться с пятым сеяным Франсиско Черундоло из Аргентины.

Четвертьфиналы в Мюнхене состоятся в пятницу, 18 апреля.

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев (Германия) [1] – Таллон Грикспор (Нидерланды)

Фабиан Марожан (Венгрия) – Зизу Бергс (Бельгия)

Нижняя часть сетки

Франсиско Черундоло (Аргентина) [5] – Давид Гоффен (Бельгия)

Лучано Дардери (Италия) – Бен Шелтон (США) [2]