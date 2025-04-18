Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Битва скандинавов. Определены пары 1/4 финала турнира в Барселоне
ATP
18 апреля 2025, 10:05 | Обновлено 18 апреля 2025, 10:32
152
0

Битва скандинавов. Определены пары 1/4 финала турнира в Барселоне

Первый сеяный Карлос Алькарас встретится с австралийцем Алексом де Минауром

18 апреля 2025, 10:05 | Обновлено 18 апреля 2025, 10:32
152
0
Битва скандинавов. Определены пары 1/4 финала турнира в Барселоне
Getty Images

На грунтовом турнире ATP 500 в Барселона (Испания) определены пары 1/4 финала.

Вторая ракетка мира и первый сеяный Карлос Алькарас встретится с австралийцем Алексом де Минауром. Оба теннисиста выиграли свои стартовые двухсетовые поединки без особых проблем. Это будет четвертый матч между ними. Во всех предыдущих победу праздновал Карлитос. Три года назад они пересеклись на барселонском грунте в полуфинале, тогда в непростом поединке испанец победил в трех сетах – 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Интересное противостояние обещает быть между двумя представителями северной части Европы. Датчанин Холгер Руне и норвежец Каспер Рууд семь раз играли друг с другом на больших турнирах и шесть из них – на грунте. У Рууда в очном противостоянии явное превосходство над соперником: шесть побед против одной у Руне.

Стефанос Циципас попытается приостановить стремительное падение в рейтинге ATP после неудачной защиты титула в Монте-Карло. Он сыграет с французом Артуром Фисом, который до этого дважды переигрывал грека.

Еще одна четвертьфинальная пара состоит из двух несеяных теннисистов. Карен Хачанов и испанец Алехандро Давидович-Фокина трижды играли между собой, дважды побеждал Алехандро. Да и не стоит забывать, что испанец сейчас на ходу и недавно играл в финале грунтового Мастерса в Монте-Карло.

Четвертьфиналы в Барселоне состоятся в пятницу, 18 апреля.

ATP 500 Барселона. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Алекс де Минаур (Австралия) [5]
Стефанос Циципас (Греция) [3] – Артур Фис (Франция) [7]

Нижняя часть сетки

Карен Хачанов – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Хольгер Руне (Дания) [6] – Каспер Рууд (Норвегия) [2]

По теме:
Бывшая первая ракетка объяснил, почему нет турнира Мастерс 1000 на траве
Рейтинг АТР. Алькарас обошел Зверева, Циципас вылетел из топ-15
Алькарас стал 11-м игроком в истории ATP и WTA, заработавшим 40 миллионов
ATP Барселона Карлос Алькарас (теннисист) Алекс де Минаур Стефанос Циципас Артур Фис Карен Хачанов Алехандро Давидович-Фокина Хольгер Руне Каспер Рууд
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 апреля 2025, 08:45 27
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевское дерби с явным фаворитом

Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 11:57 2
Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов

Президент «Реала» заверил тренера, что не уволит его до завершения сезона

Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Футбол | 17.04.2025, 16:11
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
ФОТО. Украинское дерби в Руане. Как это было: Свитолина сыграла с Калининой
Теннис | 17.04.2025, 23:19
ФОТО. Украинское дерби в Руане. Как это было: Свитолина сыграла с Калининой
ФОТО. Украинское дерби в Руане. Как это было: Свитолина сыграла с Калининой
Ямаль разочаровался в Барселоне. Клуб разрушил его мечту
Футбол | 17.04.2025, 10:20
Ямаль разочаровался в Барселоне. Клуб разрушил его мечту
Ямаль разочаровался в Барселоне. Клуб разрушил его мечту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
16.04.2025, 20:12 21
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
16.04.2025, 11:01 4
Футбол
Кто для Ронни О'Салливана? Состоялась жеребьевка 1/16 финала ЧМ по снукеру
Кто для Ронни О'Салливана? Состоялась жеребьевка 1/16 финала ЧМ по снукеру
17.04.2025, 13:45
Снукер
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
16.04.2025, 17:22 13
Футбол
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 13
Футбол
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем