Битва скандинавов. Определены пары 1/4 финала турнира в Барселоне

На грунтовом турнире ATP 500 в Барселона (Испания) определены пары 1/4 финала.

Вторая ракетка мира и первый сеяный Карлос Алькарас встретится с австралийцем Алексом де Минауром. Оба теннисиста выиграли свои стартовые двухсетовые поединки без особых проблем. Это будет четвертый матч между ними. Во всех предыдущих победу праздновал Карлитос. Три года назад они пересеклись на барселонском грунте в полуфинале, тогда в непростом поединке испанец победил в трех сетах – 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Интересное противостояние обещает быть между двумя представителями северной части Европы. Датчанин Холгер Руне и норвежец Каспер Рууд семь раз играли друг с другом на больших турнирах и шесть из них – на грунте. У Рууда в очном противостоянии явное превосходство над соперником: шесть побед против одной у Руне.

Стефанос Циципас попытается приостановить стремительное падение в рейтинге ATP после неудачной защиты титула в Монте-Карло. Он сыграет с французом Артуром Фисом, который до этого дважды переигрывал грека.

Еще одна четвертьфинальная пара состоит из двух несеяных теннисистов. Карен Хачанов и испанец Алехандро Давидович-Фокина трижды играли между собой, дважды побеждал Алехандро. Да и не стоит забывать, что испанец сейчас на ходу и недавно играл в финале грунтового Мастерса в Монте-Карло.

Четвертьфиналы в Барселоне состоятся в пятницу, 18 апреля.

ATP 500 Барселона. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Алекс де Минаур (Австралия) [5]

Стефанос Циципас (Греция) [3] – Артур Фис (Франция) [7]

Нижняя часть сетки

Карен Хачанов – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Хольгер Руне (Дания) [6] – Каспер Рууд (Норвегия) [2]