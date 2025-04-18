Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1/4 финала украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 73). Поединок пройдет последним, 4-м запуском на центральном корте после игры Ракотоманга-Ражана – Ламенс. Ориентировочное время начала игры – 20:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в полуфинале встретится либо с Джессикой Понше, либо с Еленой-Габриэлой Русе.

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