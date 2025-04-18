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  4. Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Прогноз на матч WTA 250 в Руане
WTA
18 апреля 2025, 07:17 |
128
0

Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Прогноз на матч WTA 250 в Руане

Поединок 1/4 финала состоится 18 апреля и начнется ориентировочно в 20:30 по Киеву

18 апреля 2025, 07:17 |
128
0
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Прогноз на матч WTA 250 в Руане
Коллаж Sport.ua

18 апреля свою встречу в четвертьфинале теннисного турнира в Руане проведут Элина Свитолина (18) и Джессика Бузас Манейро (73).

Старт игры запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Пока украинка оправдывает статус первой сеяной и одной из фаворитов турнира, так как выглядит уверенно в Руане. Сначала Свитолина прошла швейцарку Жиль Тайхман – 6:4, 6:2, обыграв соперницу во второй раз, меньше, чем за неделю. Во втором круге было дерби с Ангелиной Калининой, борьба была только в первом сете, который Элина выиграла 6:4, а вторую партию Свитолина взяла под ноль.

Первая ракетка Украины в этом сезоне уже успела провести 21 матч, в котором одержала 15 побед. Если даже проанализировать поражения, 4 из 6 были в матчах против соперниц из топ-10.

Возможно, такое преждевременно говорить, но этот турнир Свитолина должна выигрывать, ведь среди восьмерки оставшихся участниц, грозных соперниц нет. Но наша спортсменка должна думать только о предстоящем матче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро

Джессика Бузас Манейро

Молодой испанке нечем похвастаться в этом сезоне, ведь играла она слабо, особенно на харде, всего 5 побед при 8 поражениях, причем дважды она выигрывала в командных соревнованиях. На грунте дела идут лучше, здесь спортсменка выиграла 4 матча из 5. Бузас Манейро даже играла в этом году на турнирах категории WTA 125, но и там не добилась больших успехов.

В Руане теннисистка начала с победы над известной, однако, не самой опасной в этом сезоне гречанкой Марией Саккари – 6:0, 3:6, 6:3. Довольно уверенно удалось разобраться и с Варварой Грачевой, представляющей Францию – 6:3, 6:3.

О каком-то прорыве говорить рано, ведь спортсменка не обрела еще стабильность. Хоть испанка и не имеет убийственной подачи, первым мячом она попадает в корт в 72% случаях на этом турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро

Личные встречи

Как показывает статистика, теннисистки играли между собой всего раз, это было в прошлом году на турнире в Цинциннати, тогда украинка одержала уверенную победу в двух сетах – 6:4, 6:1.

Прогноз

Наша спортсменка выглядит фаворитом этой пары, ведь проводит лучше этот сезоне, находится выше в рейтинге, ну и опыта больше у Свитолиной. Основное преимущество испанки, это возраст, она младше на 8 лет.

Элине точно должно хватить выносливости против такой соперницы. Я считаю перспективной ставку на успех нашей спортсменки с форой -4,5 гейма.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
18.04.2025 -
20:30
Джессика Бузас Манейро
Фора Свитолиной (-4.5) 1.64 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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