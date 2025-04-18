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Премьер-лига
Динамо Киев
18.04.2025 18:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 05:35 | Обновлено 18 апреля 2025, 05:46
56
0

Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 18 апреля в 18:00

18 апреля 2025, 05:35 | Обновлено 18 апреля 2025, 05:46
56
0
Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стадион Динамо

18 апреля в 18:00 состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между двумя киевскими коллективами Динамо и Оболонью.

Матч состоится на стадионе «Динамо имени В. Лобановского» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выполняют совершенно противоположные задачи. «Динамо» борется за чемпионство, а «Оболонь» за выживание.

Рассудит матч арбитр Александр Шандор из Львова.

Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Динамо - Оболонь
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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