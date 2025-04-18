Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 18 апреля в 18:00
18 апреля в 18:00 состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между двумя киевскими коллективами Динамо и Оболонью.
Матч состоится на стадионе «Динамо имени В. Лобановского» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды выполняют совершенно противоположные задачи. «Динамо» борется за чемпионство, а «Оболонь» за выживание.
Рассудит матч арбитр Александр Шандор из Львова.
Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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