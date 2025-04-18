18 апреля в 18:00 состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между двумя киевскими коллективами Динамо и Оболонью.

Матч состоится на стадионе «Динамо имени В. Лобановского» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выполняют совершенно противоположные задачи. «Динамо» борется за чемпионство, а «Оболонь» за выживание.

Рассудит матч арбитр Александр Шандор из Львова.

Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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