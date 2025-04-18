Другие новости18 апреля 2025, 04:38 |
2
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
18 апреля 2025, 04:38 |
2
0
В пятницу, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Ворскла – Александрия
18:00 Динамо – Оболонь
22:00 Эспаньол – Хетафе
ТЕННИС
20:30 Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро
КИБЕРСПОРТ
15:00 NaVi Junior – ECLOT
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 апреля 2025, 07:37 1
Действующие соглашения Луки Модрича и Лукаса Васкеса истекают в конце сезона
Футбол | 17 апреля 2025, 08:35 1
Винисиус Жуниор может покинуть клуб
Теннис | 17.04.2025, 21:10
Футбол | 17.04.2025, 08:27
Футбол | 18.04.2025, 03:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.04.2025, 22:50 13
17.04.2025, 08:17 3
16.04.2025, 01:19
17.04.2025, 10:19 3
Футбол
17.04.2025, 16:11 13
17.04.2025, 13:57 22
16.04.2025, 15:46 198