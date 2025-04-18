СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля

В пятницу, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Ворскла – Александрия

4.36 – 3.20 – 2.04

18:00 Динамо – Оболонь

1.29 – 5.65 – 12.50

22:00 Эспаньол – Хетафе

2.80 – 2.97 – 3.11

ТЕННИС

20:30 Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро

1.26 – 3.89

КИБЕРСПОРТ

15:00 NaVi Junior – ECLOT

1.55 – 2.38