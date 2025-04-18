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  4. ВИДЕО. Морозюки снова вместе. Запечатлен страстный поцелуй
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18 апреля 2025, 02:19 |
222
0

ВИДЕО. Морозюки снова вместе. Запечатлен страстный поцелуй

Николай и Ирина Морозюк засветились в вирусном видео

18 апреля 2025, 02:19 |
222
0
ВИДЕО. Морозюки снова вместе. Запечатлен страстный поцелуй
Instagram. Ирина и Николай Морозюк

Ирина и Николай Морозюк снова в центре внимания.

Она поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения дочери Марии, где родители девочки воссоединились.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Накануне появились фото Ирины с Алексеем Гуцуляком, но она все еще тепло относится к своему бывшему мужу.

«Вечеринка Королев» — так прокомментировал видео экс-футболист «Динамо» и сборной Украины.

Ирина подарила бывшему футболисту поцелуй.

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видео lifestyle Николай Морозюк Ирина Морозюк
Максим Лапченко Источник: Instagram
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