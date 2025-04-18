Другие новости18 апреля 2025, 02:19 |
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ВИДЕО. Морозюки снова вместе. Запечатлен страстный поцелуй
Николай и Ирина Морозюк засветились в вирусном видео
18 апреля 2025, 02:19 |
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Ирина и Николай Морозюк снова в центре внимания.
Она поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения дочери Марии, где родители девочки воссоединились.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Накануне появились фото Ирины с Алексеем Гуцуляком, но она все еще тепло относится к своему бывшему мужу.
«Вечеринка Королев» — так прокомментировал видео экс-футболист «Динамо» и сборной Украины.
Ирина подарила бывшему футболисту поцелуй.
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