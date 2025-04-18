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18 апреля 2025, 02:02 |
326
0

ФОТО. У легенды футбола — красивая дочь. Она встречается с миллиардером

Коротко про Джемму Оуэн

18 апреля 2025, 02:02 |
326
0
ФОТО. У легенды футбола — красивая дочь. Она встречается с миллиардером
Instagram. Джемма Оуэн с мамой

Джемма Оуэн, дочь Майкла Оуэна, привлекла внимание, приняв участие в британском реалити-шоу «Остров любви».

Отец переживал из-за возможных скандалов, но Джемма избежала неприятных ситуаций и завела краткосрочный роман с участником Лукой Бишемом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Позже её избранником стал Ред Морган — сын британского миллиардера Стива Моргана.

Джемма подтвердила отношения, поделившись фото с ним в Instagram.

Они уже познакомились с её отцом, а сейчас Джемма проводит отпуск в Дубаи с Редом.

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Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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