Другие новости18 апреля 2025, 01:44 |
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ФОТО. Месси показал свои новые часы. Стоимость вас шокирует
Лионель Месси любит дорогие вещи
18 апреля 2025, 01:44 |
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Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» в МЛС, показал роскошные часы с впечатляющей стоимостью.
37-летний аргентинец продемонстрировал модель Barcelona Epic-X Tourbillon от Jacob & Co, выпущенную к 125-летию «Барселоны».
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Корпус аксессуара выполнен из 18-каратного розового золота, а скелетонизированный циферблат украшен элементами в стиле «блаугранас».
Стоимость таких часов составляет около 150 тысяч долларов.
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