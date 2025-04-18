ФОТО. Месси показал свои новые часы. Стоимость вас шокирует

Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» в МЛС, показал роскошные часы с впечатляющей стоимостью.

37-летний аргентинец продемонстрировал модель Barcelona Epic-X Tourbillon от Jacob & Co, выпущенную к 125-летию «Барселоны».

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Корпус аксессуара выполнен из 18-каратного розового золота, а скелетонизированный циферблат украшен элементами в стиле «блаугранас».

Стоимость таких часов составляет около 150 тысяч долларов.