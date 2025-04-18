В пятницу, 18 апреля, в 18.00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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