ВИДЕО. Влада Зинченко поделилась атмосферой Бернабеу. Красота
Влада Зинченко передаёт атмосферу Лиги чемпионов
Жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Зинченко, опубликовала новый пост в Instagram.
Публикация с трибун «Сантьяго Бернабеу» перед матчем «Реал» - «Арсенал» с гимном Лиги чемпионов уже собрала почти 6 тысяч лайков.
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От этого гимна у миллионов болельщиков со всего мира мурашки по коже и, похоже, что Влада решила передать нам это чувство.
К ней в комментарии пришел популярный телеведущий Андрей Бедняков, написавший: «Хала Мадрид».
А её публикацию лайкнул нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик.
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