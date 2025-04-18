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18 апреля 2025, 01:29 |
73
0

ВИДЕО. Влада Зинченко поделилась атмосферой Бернабеу. Красота

Влада Зинченко передаёт атмосферу Лиги чемпионов

18 апреля 2025, 01:29 |
73
0
ВИДЕО. Влада Зинченко поделилась атмосферой Бернабеу. Красота
Instagram. Влада Зинченко

Жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Зинченко, опубликовала новый пост в Instagram.

Публикация с трибун «Сантьяго Бернабеу» перед матчем «Реал» - «Арсенал» с гимном Лиги чемпионов уже собрала почти 6 тысяч лайков.

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От этого гимна у миллионов болельщиков со всего мира мурашки по коже и, похоже, что Влада решила передать нам это чувство.

К ней в комментарии пришел популярный телеведущий Андрей Бедняков, написавший: «Хала Мадрид».

А её публикацию лайкнул нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик.

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видео Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко Арсенал Лондон Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: Instagram
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