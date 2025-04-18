Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
Другие новости
18 апреля 2025, 00:51 |
761
1

ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ

Мишель Герцег в топ-30

18 апреля 2025, 00:51 |
761
1
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
Instagram. Мишель Герцег

Израильская модель и предпринимательница Мишель Герцег, жена вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа, попала в престижный рейтинг Forbes «30 до 30». –

В Instagram она поблагодарила за признание: «Рада сообщить, что меня включили в список Forbes «30 до 30»!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мишель вышла замуж за Куртуа в июне 2023 года. Помимо модельной карьеры, она управляет VIP-консьерж-сервисом «Be The One» и владеет брендом натуральной косметики. Её успех в бизнесе, моде и спорте привлёк внимание Forbes, который отмечает молодых лидеров разных индустрий.

Герцег начала работать моделью в 13 лет и ранее служила командиром флота в армии Израиля. Сейчас она совмещает бизнес и воспитание 10-месячной дочери Элли.

По теме:
ФОТО. Футбольный агент сфотографировалась голой. Более 100 тысяч лайков
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала откровенные снимки
ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала разделась и показала великолепную фигуру
фото lifestyle девушки Тибо Куртуа Мишель Герцег
Максим Лапченко Источник: Nogomania
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Футбол | 17 апреля 2025, 08:27 8
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ

Между соперниками возник конфликт во время матча 1/4 финала

Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Футбол | 17 апреля 2025, 08:35 1
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде

Винисиус Жуниор может покинуть клуб

Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 08:07
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Футбол | 18.04.2025, 01:00
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»
Футбол | 17.04.2025, 19:53
Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»
Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
походу еврейка
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
17.04.2025, 13:57 22
Другие виды
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
16.04.2025, 07:51 5
Футбол
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
16.04.2025, 11:01 4
Футбол
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
16.04.2025, 15:46 198
Футбол
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 13
Футбол
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
16.04.2025, 06:05 3
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем