ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
Мишель Герцег в топ-30
Израильская модель и предпринимательница Мишель Герцег, жена вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа, попала в престижный рейтинг Forbes «30 до 30». –
В Instagram она поблагодарила за признание: «Рада сообщить, что меня включили в список Forbes «30 до 30»!».
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Мишель вышла замуж за Куртуа в июне 2023 года. Помимо модельной карьеры, она управляет VIP-консьерж-сервисом «Be The One» и владеет брендом натуральной косметики. Её успех в бизнесе, моде и спорте привлёк внимание Forbes, который отмечает молодых лидеров разных индустрий.
Герцег начала работать моделью в 13 лет и ранее служила командиром флота в армии Израиля. Сейчас она совмещает бизнес и воспитание 10-месячной дочери Элли.
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