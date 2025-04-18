ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ

Израильская модель и предпринимательница Мишель Герцег, жена вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа, попала в престижный рейтинг Forbes «30 до 30». –

В Instagram она поблагодарила за признание: «Рада сообщить, что меня включили в список Forbes «30 до 30»!».

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Мишель вышла замуж за Куртуа в июне 2023 года. Помимо модельной карьеры, она управляет VIP-консьерж-сервисом «Be The One» и владеет брендом натуральной косметики. Её успех в бизнесе, моде и спорте привлёк внимание Forbes, который отмечает молодых лидеров разных индустрий.

Герцег начала работать моделью в 13 лет и ранее служила командиром флота в армии Израиля. Сейчас она совмещает бизнес и воспитание 10-месячной дочери Элли.