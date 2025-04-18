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18 апреля 2025, 00:27 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:28
1225
0

ФОТО. Футбольный агент сфотографировалась голой. Более 100 тысяч лайков

Ванда Нара продолжает публиковать откровенный контент

18 апреля 2025, 00:27 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:28
1225
0
ФОТО. Футбольный агент сфотографировалась голой. Более 100 тысяч лайков
Instagram. Ванда Нара

Скандально известная модель Ванда Нара снова взорвала соцсети своим откровенным фото.

38-летняя аргентинка позировала топлес на кровати — снимок почти не оставил места для фантазии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пост собрал 135 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Ванда подписала фото: «Меняю правила игры».

Модель и футбольный агент с 17,5 млн подписчиков вызвала бурю реакций. «Прекрасно», «Потрясающе», «Великолепно» — писали фанаты.

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фото Ванда Нара lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: The Sun
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