Другие новости18 апреля 2025, 00:27 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:28
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ФОТО. Футбольный агент сфотографировалась голой. Более 100 тысяч лайков
Ванда Нара продолжает публиковать откровенный контент
18 апреля 2025, 00:27 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:28
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Скандально известная модель Ванда Нара снова взорвала соцсети своим откровенным фото.
38-летняя аргентинка позировала топлес на кровати — снимок почти не оставил места для фантазии.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пост собрал 135 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Ванда подписала фото: «Меняю правила игры».
Модель и футбольный агент с 17,5 млн подписчиков вызвала бурю реакций. «Прекрасно», «Потрясающе», «Великолепно» — писали фанаты.
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