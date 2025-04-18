ФОТО. Футбольный агент сфотографировалась голой. Более 100 тысяч лайков

Скандально известная модель Ванда Нара снова взорвала соцсети своим откровенным фото.

38-летняя аргентинка позировала топлес на кровати — снимок почти не оставил места для фантазии.

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Пост собрал 135 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Ванда подписала фото: «Меняю правила игры».

Модель и футбольный агент с 17,5 млн подписчиков вызвала бурю реакций. «Прекрасно», «Потрясающе», «Великолепно» — писали фанаты.