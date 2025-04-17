В четверг, 17 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».

Встречу принимает Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

На 33-й минуте голом отличился защитник гостей Стив Капуади. 2:1 на табло Стэмфорд Бридж.

❗️ ВИДЕО. Легия вновь впереди. Как голом в ворота Челси отличился Капуади