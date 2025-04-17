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Лига конференций
17 апреля 2025, 23:12 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:14
119
0

Бетис впервые сыграет в полуфинале еврокубка

Испанский клуб одолел «Ягеллонию» на пути в полуфинал Лиги конференций

17 апреля 2025, 23:12 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:14
119
0
Бетис впервые сыграет в полуфинале еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Конференций «Бетис» на выезде сыграл вничью 1:1 с польской «Ягеллонией».

По сумме двух встреч испанцы победили со счетом 3:1 и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с итальянской «Фиорентиной».

Единственный гол за испанцев забил Седрик Бакамбу. Это его уже 7-й забитый мяч в турнире, являющийся новым рекордом клуба в конкретном сезоне еврокубков.

Полуфинал против «Фиорентины» станет первым в истории «Бетиса» в еврокубках.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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