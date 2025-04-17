Бетис впервые сыграет в полуфинале еврокубка

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Конференций «Бетис» на выезде сыграл вничью 1:1 с польской «Ягеллонией».

По сумме двух встреч испанцы победили со счетом 3:1 и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с итальянской «Фиорентиной».

Единственный гол за испанцев забил Седрик Бакамбу. Это его уже 7-й забитый мяч в турнире, являющийся новым рекордом клуба в конкретном сезоне еврокубков.

Полуфинал против «Фиорентины» станет первым в истории «Бетиса» в еврокубках.