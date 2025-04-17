Бетис впервые сыграет в полуфинале еврокубка
Испанский клуб одолел «Ягеллонию» на пути в полуфинал Лиги конференций
Во втором четвертьфинальном матче Лиги Конференций «Бетис» на выезде сыграл вничью 1:1 с польской «Ягеллонией».
По сумме двух встреч испанцы победили со счетом 3:1 и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с итальянской «Фиорентиной».
Единственный гол за испанцев забил Седрик Бакамбу. Это его уже 7-й забитый мяч в турнире, являющийся новым рекордом клуба в конкретном сезоне еврокубков.
Полуфинал против «Фиорентины» станет первым в истории «Бетиса» в еврокубках.
💚✅🤍 ¡El @RealBetis se clasifica para las semifinales! pic.twitter.com/H9BwlDWHgj— LALIGA (@LaLiga) April 17, 2025
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