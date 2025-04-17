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  4. Челси внес изменения в контракт Мудрика. Что известно?
Англия
17 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:52
1668
2

Челси внес изменения в контракт Мудрика. Что известно?

Лондонский клуб пересмотрел условия соглашения с украинцем

17 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:52
1668
2
Челси внес изменения в контракт Мудрика. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» внес корректировки в контракт украинского вингера Михаила Мудрика, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, сообщает Daily Mail.

Футбольная ассоциация Англии опубликовала свой ежегодный документ, в котором подробно описаны транзакции, совершенные каждым клубом АПЛ со 2 февраля 2024 года по 3 февраля 2025 года. В нем есть информация не только о входящих и исходящих трансферах, но и об изменениях в контрактах игроков.

В этом документе отмечено, что «Челси» пересмотрел условия соглашения с Мудриком. Что именно было изменено в контракте Михаила – остается неизвестным, но источник отмечает, что это не было что-то серьезное, а лишь административная корректировка.

Сообщалось, что «Челси» хочет избавиться от Мудрика и еще 17 игроков на 500 миллионов.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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MIRRA
дуже конкретна новина... щось внесли, але хз що....
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+2
Andromed
та напевно щось про бонуси або якась інша не важлива штука на даний момент
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