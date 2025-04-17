Лига чемпионов17 апреля 2025, 22:44 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:28
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ВИДЕО. Счет равный. Кукурелья забил в ворота Легии
Испанский фулбек отличился взятием ворот в матче Лиги конференций
17 апреля 2025, 22:44 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:28
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В четверг, 17 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».
Встречу принимает Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все голы матча Лиги Конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.
На 33-й минуте голом отличился защитник хозяев поля Марк Кукурелья. 1:1 на табло Стэмфорд Бридж.
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