ВИДЕО. Как Легия открыла счет в матче с Челси на 10-й минуте
Голом с пенальти отличился Томаш Пекгарт
В четверг, 17 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».
Встречу принимает Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все голы матча Лиги Конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.
На 10-й минуте голом с пенальти отличился нападающий гостей Томаш Пекгарт. 0:1 на табло Стэмфорд Бридж.
❗️ ВИДЕО. Как Легия открыла счет в матче с Челси на 10-й минуте
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера
Игра состоится во Львове на стадионе «Украина»