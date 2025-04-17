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  4. ВИДЕО. Как Легия открыла счет в матче с Челси на 10-й минуте
Лига конференций
17 апреля 2025, 22:24 |
103
1

ВИДЕО. Как Легия открыла счет в матче с Челси на 10-й минуте

Голом с пенальти отличился Томаш Пекгарт

17 апреля 2025, 22:24 |
103
1
ВИДЕО. Как Легия открыла счет в матче с Челси на 10-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Легия

В четверг, 17 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».

Встречу принимает Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Лиги Конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

На 10-й минуте голом с пенальти отличился нападающий гостей Томаш Пекгарт. 0:1 на табло Стэмфорд Бридж.

❗️ ВИДЕО. Как Легия открыла счет в матче с Челси на 10-й минуте

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Томаш Пекгарт Легия Варшава Челси видео голов и обзор Лига конференций
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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