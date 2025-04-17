ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала разделась и показала великолепную фигуру

Модель Лаура Селия вновь напомнила, почему считается одной из самых привлекательных женщин в Instagram.

В откровенном образе на кровати она показала фото в чёрном кружевном белье, которое мгновенно взбудоражило поклонников по всему миру.

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Бывшая девушка полузащитника «Реала» Джуда Беллингема продолжает приковывать внимание: снимки быстро собрали тысячи лайков и комментариев.

Лаура уверенно удерживает статус секс-символа соцсетей.