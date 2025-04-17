Лазарет Александрии. Известно, когда вернется Безерра. Что с Филипповым?

По информации источника Sport.ua, сейчас в лазарете «горожан» находятся четыре игрока.

Лидер нападения Александр Филиппов вернется в строй перед календарным поединком 26 тура с Ингульцем, который состоится 25 апреля. Вратарь Никита Шевченко и защитник Антон Боль полностью восстановятся после повреждений в начале мая.

К сожалению, ключевой полузащитник бразилец Хуан Безерра в календарном матче 24 тура с Движением серьезно травмировал спину и выбыл до конца сезона. Курс реабилитации будет проходить в Александрии. Это большая потеря для «горожан», ведь латиноамериканец был игроком стартового состава, в его активе 6 забитых мячей в 24 матчах УПЛ.

Пока «Александрия» на втором месте в чемпионате, набрав 54 очка.

Ранее мы сообщали, что в Полтаве против «Ворсклы» «Александрия» сыграет без лидеров.