Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лазарет Александрии. Известно, когда вернется Безерра. Что с Филипповым?
Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 21:52 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:08
248
0

Лазарет Александрии. Известно, когда вернется Безерра. Что с Филипповым?

Стало известно, когда опустеет лазарет команды Руслана Ротаня

17 апреля 2025, 21:52 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:08
248
0
Лазарет Александрии. Известно, когда вернется Безерра. Что с Филипповым?
ФК Александрия. Хуан Безерра

По информации источника Sport.ua, сейчас в лазарете «горожан» находятся четыре игрока.

Лидер нападения Александр Филиппов вернется в строй перед календарным поединком 26 тура с Ингульцем, который состоится 25 апреля. Вратарь Никита Шевченко и защитник Антон Боль полностью восстановятся после повреждений в начале мая.

К сожалению, ключевой полузащитник бразилец Хуан Безерра в календарном матче 24 тура с Движением серьезно травмировал спину и выбыл до конца сезона. Курс реабилитации будет проходить в Александрии. Это большая потеря для «горожан», ведь латиноамериканец был игроком стартового состава, в его активе 6 забитых мячей в 24 матчах УПЛ.

Пока «Александрия» на втором месте в чемпионате, набрав 54 очка.

Ранее мы сообщали, что в Полтаве против «Ворсклы» «Александрия» сыграет без лидеров.

По теме:
Будет аншлаг? Известно, сколько билетов продано на матч Буковина – Динамо
КОСТЮК: «Говорим игрокам, чтобы не останавливались, каким бы не был счет»
Сыграет ли с Барселоной? Стали известны подробности травмы Мбаппе
Хуан Альвина Безерра Александрия Украинская Премьер-лига инсайд Александр Филиппов Антон Боль травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Футбол | 17 апреля 2025, 07:37 1
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ

Действующие соглашения Луки Модрича и Лукаса Васкеса истекают в конце сезона

Двойной обмен уколами. Фиорентина понервничала, но вышла в полуфинал ЛК
Футбол | 17 апреля 2025, 21:43 1
Двойной обмен уколами. Фиорентина понервничала, но вышла в полуфинал ЛК
Двойной обмен уколами. Фиорентина понервничала, но вышла в полуфинал ЛК

Ничья во второй игре позволила фиалкам пройти дальше в Лиге конференций

Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»
Футбол | 17.04.2025, 19:53
Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»
Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
Футбол | 17.04.2025, 08:17
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Футбол | 17.04.2025, 07:43
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
16.04.2025, 11:01 4
Футбол
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
16.04.2025, 17:22 13
Футбол
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
16.04.2025, 00:22
Бокс
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
17.04.2025, 13:57 18
Другие виды
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 6
Футбол
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
17.04.2025, 09:38 3
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем