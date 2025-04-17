Англия17 апреля 2025, 22:31 |
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Матч Челси – Ман Юнайтед перенесен. Известна новая дата топ-игры АПЛ
АПЛ змінила дату проведення матчу
17 апреля 2025, 22:31 |
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Матч 37 тура английской Премьер-лиги между Челси и «Манчестер Юнайтед», запланированный на 18 мая, перенесен.
По официальной информации, новая дата матча – 16 мая. Дата была выбрана для показа вживую на британском ТВ.
В нынешнем сезоне «Челси» занимает шестую строчку АПЛ, имея в своем активе 54 турнирных балла после 32 сыгранных матчей.«Манчестер Юнайтед» находится на 14 строчке с 38 баллами после 32 туров.
Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Юнайтед приехал на тренировку с агентом
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