Матч Челси – Ман Юнайтед перенесен. Известна новая дата топ-игры АПЛ

Матч 37 тура английской Премьер-лиги между Челси и «Манчестер Юнайтед», запланированный на 18 мая, перенесен.

По официальной информации, новая дата матча – 16 мая. Дата была выбрана для показа вживую на британском ТВ.

В нынешнем сезоне «Челси» занимает шестую строчку АПЛ, имея в своем активе 54 турнирных балла после 32 сыгранных матчей.«Манчестер Юнайтед» находится на 14 строчке с 38 баллами после 32 туров.

Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Юнайтед приехал на тренировку с агентом