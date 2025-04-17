Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Челси – Ман Юнайтед перенесен. Известна новая дата топ-игры АПЛ
Англия
17 апреля 2025, 22:31 |
131
0

Матч Челси – Ман Юнайтед перенесен. Известна новая дата топ-игры АПЛ

АПЛ змінила дату проведення матчу

17 апреля 2025, 22:31 |
131
0
Матч Челси – Ман Юнайтед перенесен. Известна новая дата топ-игры АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. МЮ – Челси

Матч 37 тура английской Премьер-лиги между Челси и «Манчестер Юнайтед», запланированный на 18 мая, перенесен.

По официальной информации, новая дата матча – 16 мая. Дата была выбрана для показа вживую на британском ТВ.

В нынешнем сезоне «Челси» занимает шестую строчку АПЛ, имея в своем активе 54 турнирных балла после 32 сыгранных матчей.«Манчестер Юнайтед» находится на 14 строчке с 38 баллами после 32 туров.

Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Юнайтед приехал на тренировку с агентом

По теме:
ВИДЕО. Угарте вывел Ман Юнайтед вперед в противостоянии с Лионом
ВИДЕО. Как Легия открыла счет в матче с Челси на 10-й минуте
Кто для фиалок? Образована первая полуфинальная пара Лиги конференций
Челси Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 08:07 1
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов

«Сливочные» уступили «Арсеналу»

Рубен Аморим назвал негативные последствия от попадания в Лигу чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 16:51 5
Рубен Аморим назвал негативные последствия от попадания в Лигу чемпионов
Рубен Аморим назвал негативные последствия от попадания в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» опасается перегруженного календаря

Названы составы МЮ и Лиона на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 17.04.2025, 21:32
Названы составы МЮ и Лиона на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
Названы составы МЮ и Лиона на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Футбол | 17.04.2025, 08:35
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Футбол | 16.04.2025, 22:50
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
16.04.2025, 11:01 4
Футбол
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
16.04.2025, 07:51 4
Футбол
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 6
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 7
Футбол
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
16.04.2025, 17:22 13
Футбол
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
16.04.2025, 00:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем