Игрок Реала: «Мадрид вернется более сильным. Всегда возвращается»

Универсальный игрок Реала Лукас Васкес уверен, что команда продолжит бороться за трофеи в нынешнем сезоне, несмотря на вылет от Арсенала в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мадридская команда сыграет с Барселоной в финале Кубка Испании, а также отстает от каталонцев на 4 очка в Ла Лиге при матче между конкурентами.

«Реал вернется более сильным. Реал всегда возвращается. И у нас в этом сезоне еще есть трофеи, за которые мы играем. Команда объединена и мы хотим выиграть титулы».

«И мы сделаем все, чтобы завоевать два трофея, которые остались в сезоне», – сказал Васкес.

Ранее стало известно, что опытный игрок покинет Реал по итогам нынешнего сезона.