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  4. Игрок Реала: «Мадрид вернется более сильным. Всегда возвращается»
Испания
17 апреля 2025, 20:47 |
205
0

Игрок Реала: «Мадрид вернется более сильным. Всегда возвращается»

Лукас Васкес рассчитывает на два трофея

17 апреля 2025, 20:47 |
205
0
Игрок Реала: «Мадрид вернется более сильным. Всегда возвращается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Универсальный игрок Реала Лукас Васкес уверен, что команда продолжит бороться за трофеи в нынешнем сезоне, несмотря на вылет от Арсенала в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мадридская команда сыграет с Барселоной в финале Кубка Испании, а также отстает от каталонцев на 4 очка в Ла Лиге при матче между конкурентами.

«Реал вернется более сильным. Реал всегда возвращается. И у нас в этом сезоне еще есть трофеи, за которые мы играем. Команда объединена и мы хотим выиграть титулы».

«И мы сделаем все, чтобы завоевать два трофея, которые остались в сезоне», – сказал Васкес.

Ранее стало известно, что опытный игрок покинет Реал по итогам нынешнего сезона.

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Лукас Васкес Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Marca
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