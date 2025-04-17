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Лига конференций
17 апреля 2025, 20:54 |
62
0

Известны стартовые составы на матч Челси – Легия

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций начнется в 22:00 по Киеву

17 апреля 2025, 20:54 |
62
0
Известны стартовые составы на матч Челси – Легия
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».

Встречу примет Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:

Челси: Йоргенсен, Джеймс, Адарабиойо, Бадьяшиль, Кукурелья, Дьюсбери-Холл, Ачемпонг, Санчо, Палмер, Нкунку, Джексон

Легия: Ковачевич, Панков, Зиолковски, Капюади, Винагре, Ойеделе, Элитим, Гонсалвеш, Моришита, Лукиньяс, Пекарт

Стартовые составы на матч «Челси» – «Легия»:

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Челси Легия Варшава стартовые составы Лига конференций
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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