Известны стартовые составы на матч Челси – Легия
Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций начнется в 22:00 по Киеву
В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».
Встречу примет Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:
Челси: Йоргенсен, Джеймс, Адарабиойо, Бадьяшиль, Кукурелья, Дьюсбери-Холл, Ачемпонг, Санчо, Палмер, Нкунку, Джексон
Легия: Ковачевич, Панков, Зиолковски, Капюади, Винагре, Ойеделе, Элитим, Гонсалвеш, Моришита, Лукиньяс, Пекарт
Стартовые составы на матч «Челси» – «Легия»:
Tonight’s Blues! 🔵🫡#CFC | #UECL pic.twitter.com/XDyEokNuLw— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2025
DO BOJU, LEGIO 🔥#JużCzas #UECL pic.twitter.com/d9VjXCNHMZ— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) April 17, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко удивляется ситуацией с инфраструктурой
Ирина провела время с Алексеем Гуцуляком