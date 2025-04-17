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  4. ВАЛЬВЕРДЕ: «Вылет Реала? Не могу сказать ничего, кроме...»
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 20:39 |
536
0

ВАЛЬВЕРДЕ: «Вылет Реала? Не могу сказать ничего, кроме...»

Уругваец извинился перед фанатами «сливочных»

17 апреля 2025, 20:39 |
536
0
ВАЛЬВЕРДЕ: «Вылет Реала? Не могу сказать ничего, кроме...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился эмоциями после поражения своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (1:5).

«Не могу сказать ничего, кроме «простите». Спасибо, что были здесь, верили в нас и поддерживали до самого конца. Все, что нам было нужно – это вера, что мы можем сделать это», – написал Вальверде.

«Реал» не сумел переиграть «Арсенал» в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив со счетом 1:5. В полуфинале подопечные Микеля Артеты встретятся с ПСЖ. В другом полуфинале сыграют Барселона и Интер.

Ранее сообщалось, что Анчелотти назвал нового фаворита после вылета Реала из Лиги чемпионов.

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Федерико Вальверде Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал Лондон Арсенал - Реал
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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