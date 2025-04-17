Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»

Известный журналист Виктор Вацко не знает, как УПЛ будет допускать новичков нового сезона. У клубов Первой лиги, претендующих на повышение в классе, нет стадионов, отвечающих нормам.

«Клубы, которые претендуют на выход в УПЛ, подписывают игроков и готовятся к новому сезону, но ни у кого нет стадиона, который отвечал бы требованиями УПЛ. Эпицентр – стадион не отвечает требованиям, Агробизнес – не отвечает, Кудровка – не отвечает. Металлист 1925 и Металлист – тут понятно, в Харькове не могут играть. Но как тогда делить арену Левого Берега?».

«Полтава – не отвечает, Буковина – не отвечает. Если харьковские команды понять можно, то как других допускать? Снова будет цирк-шапито, гастроли сплошные. Кто с кем договорился, то там и играет. Опять будем исключения делать», – сказал Вацко.

В чемпионат Первой лиги лидирует Эпицентр, который опережает Агробизнес и Полтаву.