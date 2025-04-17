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  4. Ван ДЕЙК: «Он меня поразил, правда. Вызывает уважение»
Англия
17 апреля 2025, 18:51 |
549
0

Ван ДЕЙК: «Он меня поразил, правда. Вызывает уважение»

Нидерландец похвалил Арне Слота

17 апреля 2025, 18:51 |
549
0
Ван ДЕЙК: «Он меня поразил, правда. Вызывает уважение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, несколько часов назад продливший контракт с клубом, расхвалил главного тренера команды Арне Слота. Футболист рассказал, что ему очень нравится работать с коучем.

Что касается этого сезона – я пришел, зная нового менеджера Слота только по нескольким матчам против него, у нас не было личных отношений, так что было интересно: «Посмотрим, как все сложится». Для него так же. Думаю, у него отличный сезон, особенно учитывая, что у него не было возможности провести полноценное предсезонье.

Что меня поразило – это то, как он реагирует как на хорошие моменты, так и на тяжелые. В течение сезона всегда есть сложные периоды. Даже когда мы выигрывали много матчей, были ситуации, которые нужно было решать за кулисами – как работать с не играющими игроками, как управлять разочарованием. И то, как он себя ведет в таких ситуациях – не только он, но весь тренерский штаб – вызывает уважение. Это дало мне большую уверенность в том, какими могут быть следующие два года. Ему большое уважение», – сказал ван Дейк.

Ранее ван Дейк объяснил, почему решил продлить контракт с «Ливерпулем».

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Вирджил ван Дейк Английская Премьер-лига Ливерпуль Арне Слот чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ливерпуль
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