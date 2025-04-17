Испания17 апреля 2025, 19:53 | Обновлено 17 апреля 2025, 20:05
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Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»
Форвард уверен, что сезон еще не закончен
17 апреля 2025, 19:53 | Обновлено 17 апреля 2025, 20:05
771
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Форвард Реала Винисиуса Жуниор коротко отреагировал на вылет мадридской команды в противостоянии с Арсеналом в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:5 по сумме двух матчей).
«Реал всегда возвращается. В сезоне есть еще два трофея, и мы будем бороться до конца сезона. Благодарен болельщикам за поддержку, остаемся вместе до конца чемпионата», – сказал Винисиус.
Реал 26 апреля сыграет в финале Кубка Испании с Барселоной, а также ведет борьбу за титул Ла Лиги, отставая от каталонцев на 4 очка при матче с конкурентом 11 мая.
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