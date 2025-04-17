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  4. Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»
Испания
17 апреля 2025, 19:53 | Обновлено 17 апреля 2025, 20:05
771
5

Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»

Форвард уверен, что сезон еще не закончен

17 апреля 2025, 19:53 | Обновлено 17 апреля 2025, 20:05
771
5
Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард Реала Винисиуса Жуниор коротко отреагировал на вылет мадридской команды в противостоянии с Арсеналом в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:5 по сумме двух матчей).

«Реал всегда возвращается. В сезоне есть еще два трофея, и мы будем бороться до конца сезона. Благодарен болельщикам за поддержку, остаемся вместе до конца чемпионата», – сказал Винисиус.

Реал 26 апреля сыграет в финале Кубка Испании с Барселоной, а также ведет борьбу за титул Ла Лиги, отставая от каталонцев на 4 очка при матче с конкурентом 11 мая.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Реал - Арсенал Лига чемпионов Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Instagram
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Комментарии 5
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Павло
Так, є ще два трофеї, які ви просрете 
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Boodya
Головне, щоб не розплакався і не образився на весь світ, якщо щось піде не так
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0
Saltovka
Кубок и чемпионат надо брать. Иначе болельщики не поймут
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0
Пoлковник
Размечтался
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0
T-800
в январе шли за максимумом трофеев - минус Суперкубок
весной шли за треблом - минус ЛЧ 
...
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0
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