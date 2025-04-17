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17 апреля 2025, 18:11 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:14
149
0

Проводы Рафы. 14-кратный чемпион будет удостоен церемонии на Ролан Гаррос

Организаторы Открытого чемпионата Франции решили отдать дань уважения Надалю

17 апреля 2025, 18:11 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:14
149
0
Проводы Рафы. 14-кратный чемпион будет удостоен церемонии на Ролан Гаррос
Getty Images. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил выступления в прошлом году. За всю свою выдающуюся карьеру он завоевал 14 титулов на Открытом чемпионате Франции.

За невероятные успехи на кортах Ролан Гаррос Рафа заслуженно получил прозвище Король грунта, став самым успешным теннисистом в истории турнира.

Организаторы Открытого чемпионата Франции решили отдать дань уважения 38-летнему испанцу, который в 2024 году сыграл на Ролан Гаррос свой единственный турнир Большого шлема за весь сезон.

Как сообщает пресс-служба турнира, церемония в честь Рафаэля Надаля состоится 25 мая. Она пройдет на арене имени Филиппа Шатрие после завершения первых трех матчей игрового дня. Именно на этом корте Надаль одержал множество знаковых побед, поэтому дань уважения испанцу в следующем месяце будет особенно символичной.

Также организаторы уже объявили об изменении расписания: в этом году второй мужской полуфинал отодвинут на полтора часа и начнется не ранее 19:00 по местному времени (в прошлом году матч начинался в 17:30) из-за торжественной церемонии в честь Рафаэля.

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Ролан Гаррос Рафаэль Надаль
Вячеслав Кулаковский Источник
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