Украина. Премьер лига17 апреля 2025, 18:20 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:37
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В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
Риццоли считает, что Попов должен был сразу получить красную карточку
17 апреля 2025, 18:20 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:37
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Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли, разбирая моменты в матче УПЛ между Кривбассом и Динамо (0:2), отметил ошибку арбитра Николая Балакина, который должен был сразу показать красную карточку защитнику киевлян Денису Попову.
Вместо этого рефери показал желтую, а удалил футболиста только после просмотра VAR.
Риццоли в видео объяснил, почему фол Попова является таким, за который нужно сразу удалять.
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Комментарии 3
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и ни слова о том, что игра должна была быть остановлена после фола на Шапаренко
Риццоли всегда прав.
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