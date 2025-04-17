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Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 18:20 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:37
1450
3

В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо

Риццоли считает, что Попов должен был сразу получить красную карточку

17 апреля 2025, 18:20 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:37
1450
3
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли, разбирая моменты в матче УПЛ между Кривбассом и Динамо (0:2), отметил ошибку арбитра Николая Балакина, который должен был сразу показать красную карточку защитнику киевлян Денису Попову.

Вместо этого рефери показал желтую, а удалил футболиста только после просмотра VAR.

Риццоли в видео объяснил, почему фол Попова является таким, за который нужно сразу удалять.

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Никола Риццоли Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Кривбасс - Динамо Денис Попов видео Комитет арбитров УАФ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
и ни слова о том, что игра должна была быть остановлена после фола на Шапаренко
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+2
Battersea
Риццоли  всегда прав.
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-2
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