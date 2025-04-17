В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли, разбирая моменты в матче УПЛ между Кривбассом и Динамо (0:2), отметил ошибку арбитра Николая Балакина, который должен был сразу показать красную карточку защитнику киевлян Денису Попову.

Вместо этого рефери показал желтую, а удалил футболиста только после просмотра VAR.

Риццоли в видео объяснил, почему фол Попова является таким, за который нужно сразу удалять.