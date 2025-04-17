УИЛЬЯМС: «Мне дали бы 20 лет и отобрали все титулы Большого шлема»
Серена Уильямс высказалась по поводу решения дисквалифицировать Янника Синнера
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс высказалась по поводу решения дисквалифицировать итальянца Янника Синнера за употребление допинга.
Это связано с двумя положительными тестами первой ракетки мира на запрещенное вещество клостебол в сезоне-2024 и последовавший в феврале 2025 года запрет играть в течение трех месяцев.
«Фантастическая личность. Я обожаю этого парня, обожаю его стиль игры. Он прекрасен для тенниса.
Меня так много раз унижали, что я не хочу унижать других. Он (Синнер) нужен теннису.
Если бы я сделала то же самое (провалила тесты), мне дали бы 20 лет. Давайте будем честны. У меня бы отобрали все титулы Большого шлема», – сказала Серена Уильямс в интервью журналу TIME.
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