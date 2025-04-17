УИЛЬЯМС: «Мне дали бы 20 лет и отобрали все титулы Большого шлема»

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс высказалась по поводу решения дисквалифицировать итальянца Янника Синнера за употребление допинга.

Это связано с двумя положительными тестами первой ракетки мира на запрещенное вещество клостебол в сезоне-2024 и последовавший в феврале 2025 года запрет играть в течение трех месяцев.

«Фантастическая личность. Я обожаю этого парня, обожаю его стиль игры. Он прекрасен для тенниса.

Меня так много раз унижали, что я не хочу унижать других. Он (Синнер) нужен теннису.

Если бы я сделала то же самое (провалила тесты), мне дали бы 20 лет. Давайте будем честны. У меня бы отобрали все титулы Большого шлема», – сказала Серена Уильямс в интервью журналу TIME.