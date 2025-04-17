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17 апреля 2025, 16:33 | Обновлено 17 апреля 2025, 17:00
546
0

УИЛЬЯМС: «Мне дали бы 20 лет и отобрали все титулы Большого шлема»

Серена Уильямс высказалась по поводу решения дисквалифицировать Янника Синнера

17 апреля 2025, 16:33 | Обновлено 17 апреля 2025, 17:00
546
0
УИЛЬЯМС: «Мне дали бы 20 лет и отобрали все титулы Большого шлема»
Getty Images

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс высказалась по поводу решения дисквалифицировать итальянца Янника Синнера за употребление допинга.

Это связано с двумя положительными тестами первой ракетки мира на запрещенное вещество клостебол в сезоне-2024 и последовавший в феврале 2025 года запрет играть в течение трех месяцев.

«Фантастическая личность. Я обожаю этого парня, обожаю его стиль игры. Он прекрасен для тенниса.

Меня так много раз унижали, что я не хочу унижать других. Он (Синнер) нужен теннису.

Если бы я сделала то же самое (провалила тесты), мне дали бы 20 лет. Давайте будем честны. У меня бы отобрали все титулы Большого шлема», – сказала Серена Уильямс в интервью журналу TIME.

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Серена Уильямс Янник Синнер допинг
Вячеслав Кулаковский Источник
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