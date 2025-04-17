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  4. ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 17 апреля 2025, 16:59
1949
6

ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ

Риццоли подтвердил, что арбитры матча Рух – Александрия допустили ошибку

17 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 17 апреля 2025, 16:59
1949
6
ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
ФК Александрия

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил скандальный момент в матче Руха и Александрии (1:1), когда арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой.

Наставник Александрии Руслан Ротань жестко раскритиковал судей, назвав их «красавчиками и слепыми».

«К сожалению, кадры были не очень четкие и арбитры не смогли рассмотреть точку контакта с рукой. И все же в такой ситуации арбитр VAR должен был позвать смотреть момент, ведь игра рукой – один из самых сложных моментов для оценки в игре».

«Рука игрока Руха была в неестественном положении, которое увеличивает его размеры. И по этим критериям нужно было назначать пенальти», – сказал Риццоли.

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Александрия Рух Львов Рух - Александрия Никола Риццоли Комитет арбитров УАФ видео Украинская Премьер-лига Руслан Ротань
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua81
а по моменту в матче Динамо сделал морду тяпкой и фол на Шапаренко просто не стал комментировать. Подтвердил фол Попова, в котором никто и так не сомневался.
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+9
Remark
Арбітр не помилився, він зробив так, як просили)
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+7
Liverpool-FС
І в студії на УПЛ ТВ такі ж самі сидять "розумники", які майже всі одностайно підтримали рішення головного арбітра
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+5
Liverpool-FС
Ця помилка коштувала втратою дорогоційних очок для Олександрії. Іи що з того що вони визнали помилку, це щось змінює?
Придурки всі хто був на ВАРі, які такі ж самі експерДи, як і головний арбітр
От такий наш арбітраж, який треба гнати в шию з футболу
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+4
Burevestnik
шо судді в полі і на ВАРі були в цей день
трохи підмазані... 
якесь дурне трактування щодо руки:
""неприродне положення"".
вона шо травмована-вивернута?
чи зламана-переламана?
невже не можна якось по другому трактувати.
Ответить
+4
serhiy
І що ,може повернуть очки ?!!! Підери уафські, судді ахметівські !!!
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+1
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