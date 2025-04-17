ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
Риццоли подтвердил, что арбитры матча Рух – Александрия допустили ошибку
Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил скандальный момент в матче Руха и Александрии (1:1), когда арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой.
Наставник Александрии Руслан Ротань жестко раскритиковал судей, назвав их «красавчиками и слепыми».
«К сожалению, кадры были не очень четкие и арбитры не смогли рассмотреть точку контакта с рукой. И все же в такой ситуации арбитр VAR должен был позвать смотреть момент, ведь игра рукой – один из самых сложных моментов для оценки в игре».
«Рука игрока Руха была в неестественном положении, которое увеличивает его размеры. И по этим критериям нужно было назначать пенальти», – сказал Риццоли.
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трохи підмазані...
якесь дурне трактування щодо руки:
""неприродне положення"".
вона шо травмована-вивернута?
чи зламана-переламана?
невже не можна якось по другому трактувати.