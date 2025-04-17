ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил скандальный момент в матче Руха и Александрии (1:1), когда арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой.

Наставник Александрии Руслан Ротань жестко раскритиковал судей, назвав их «красавчиками и слепыми».

«К сожалению, кадры были не очень четкие и арбитры не смогли рассмотреть точку контакта с рукой. И все же в такой ситуации арбитр VAR должен был позвать смотреть момент, ведь игра рукой – один из самых сложных моментов для оценки в игре».

«Рука игрока Руха была в неестественном положении, которое увеличивает его размеры. И по этим критериям нужно было назначать пенальти», – сказал Риццоли.