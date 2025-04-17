Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо U-19 поиздевалось над Оболонью U-19, забив семь сухих мячей
Молодежные турниры
17 апреля 2025, 15:52 |
344
1

Динамо U-19 поиздевалось над Оболонью U-19, забив семь сухих мячей

«Сине-белые» возглавляют турнирную таблицу молодежного чемпионата

17 апреля 2025, 15:52 |
344
1
Динамо U-19 поиздевалось над Оболонью U-19, забив семь сухих мячей
ФК Динамо

В 25-м туре юношеского чемпионата Украины U19 встречались две столичные команды - «Динамо» и «Оболонь».

Хозяева поля владели инициативой на протяжении всей игры. Уже на 17-й минуте Дмитрий Кремчанин открыл счет в матче. Через 10 минут тот же Кремчанин оформил дубль.

Еще в первом тайме Павел Люсин довел счет до разгромного - игрок «Динамо» нанес мощный удар с 20-ти метров.

Во втором тайме игроки «Оболони» начали больше ошибаться в защите.

На 68-й минуте Богдан Редушко реализовал пенальти, назначенный после игры рукой защитника «пивоваров».

Впоследствии уже Федор Задорожный подошел к отметке и забил свой гол в ворота «Оболони» - 5:0.

И на этом «динамовцы» не остановились. На 81-й минуте Кирилл Осипенко замкнул прострел от партнера, а на 86-й Матвей Пономаренко установил итоговый счет - 7:0.

«Бело-синие» одержали пока что самую крупную победу в 2025 году, хотя и не самую крупную в этом сезоне, и продолжают удерживать лидерство в чемпионате U19.

Чемпионат U19. 25-й тур

Динамо – Оболонь – 7:0

«Динамо»: Суркис - Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко - Ищенко (Озимай, 46), Саленко (Пономаренко, 46), Люсин (Белый, 71), Кремчанин (Осипенко, 60), Редушко (Задорожный, 75) - Герич.

«Оболонь»: Мартынов - Лящук (Хомич, 71), Фещенко, Титов, Буренко - Наливайко (Давыдок, 63), Корх (Куделя, 46), Сидельников, Козлов, Юшко (Товарчи, 46) - Князев (Черный, 46).

Голы: Кремчанин (17, 28), Люсин (34), Редушко (68, с пенальти), Задорожный (77, с пенальти), Осипенко (81), Пономаренко (86)

Предупреждения: Титов (73), Сидельникова (85)

По теме:
Динамо продлило контракт с Виталием Буяльским. Реакция болельщиков
СУРКИС: «Этого можно было избежать, но я был на эмоциях»
БУЯЛЬСКИЙ: «Матч против Оболони? В каждой игре нужно побеждать»
Павел Люсин Динамо Киев Оболонь Киев Динамо Киев U-19 Оболонь Киев U-19 Динамо - Оболонь чемпионат Украины по футболу U-19 Матвей Пономаренко Богдан Редушко Кирилл Осипенко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Футбол | 17 апреля 2025, 09:01 10
Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой

Килиан Мбаппе получил повреждение в матче с «Арсеналом»

Манчестер Юнайтед – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 17 апреля 2025, 15:12 0
Манчестер Юнайтед – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Манчестер Юнайтед – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву

Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 06:23
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Футбол | 17.04.2025, 09:38
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Футбол | 17.04.2025, 07:37
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
От кротов отрыв - 4 очка. И пусть они завтра ещё попробуют у Колоса выиграть
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
16.04.2025, 01:19
Бокс
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 5
Футбол
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
16.04.2025, 09:08 7
Футбол
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
16.04.2025, 20:12 20
Футбол
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем