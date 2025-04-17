Динамо U-19 поиздевалось над Оболонью U-19, забив семь сухих мячей

В 25-м туре юношеского чемпионата Украины U19 встречались две столичные команды - «Динамо» и «Оболонь».

Хозяева поля владели инициативой на протяжении всей игры. Уже на 17-й минуте Дмитрий Кремчанин открыл счет в матче. Через 10 минут тот же Кремчанин оформил дубль.

Еще в первом тайме Павел Люсин довел счет до разгромного - игрок «Динамо» нанес мощный удар с 20-ти метров.

Во втором тайме игроки «Оболони» начали больше ошибаться в защите.

На 68-й минуте Богдан Редушко реализовал пенальти, назначенный после игры рукой защитника «пивоваров».

Впоследствии уже Федор Задорожный подошел к отметке и забил свой гол в ворота «Оболони» - 5:0.

И на этом «динамовцы» не остановились. На 81-й минуте Кирилл Осипенко замкнул прострел от партнера, а на 86-й Матвей Пономаренко установил итоговый счет - 7:0.

«Бело-синие» одержали пока что самую крупную победу в 2025 году, хотя и не самую крупную в этом сезоне, и продолжают удерживать лидерство в чемпионате U19.

Чемпионат U19. 25-й тур

Динамо – Оболонь – 7:0

«Динамо»: Суркис - Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко - Ищенко (Озимай, 46), Саленко (Пономаренко, 46), Люсин (Белый, 71), Кремчанин (Осипенко, 60), Редушко (Задорожный, 75) - Герич.

«Оболонь»: Мартынов - Лящук (Хомич, 71), Фещенко, Титов, Буренко - Наливайко (Давыдок, 63), Корх (Куделя, 46), Сидельников, Козлов, Юшко (Товарчи, 46) - Князев (Черный, 46).

Голы: Кремчанин (17, 28), Люсин (34), Редушко (68, с пенальти), Задорожный (77, с пенальти), Осипенко (81), Пономаренко (86)

Предупреждения: Титов (73), Сидельникова (85)