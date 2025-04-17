Рапид Вена - Юргорден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 апреля матч Лиги конференций
В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся авcтрийский «Рапид» и шведский «Юргорден».
Игра пройдет в Вене на стадионе «Вестштадион».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийской команды.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рапид В - Юргорден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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