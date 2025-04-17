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Лига конференций
Рапид Вена
17.04.2025 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:0 - : -
Юргорден
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
17 апреля 2025, 16:25 | Обновлено 17 апреля 2025, 16:56
23
0

Рапид Вена - Юргорден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля матч Лиги конференций

17 апреля 2025, 16:25 | Обновлено 17 апреля 2025, 16:56
23
0
Рапид Вена - Юргорден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вестштадион

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся авcтрийский «Рапид» и шведский «Юргорден».

Игра пройдет в Вене на стадионе «Вестштадион».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийской команды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рапид В - Юргорден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рапид В – Юргорден
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Лига конференций Рапид Вена Юргорден смотреть онлайн
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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