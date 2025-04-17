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  4. МАРКЕВИЧ: «Произошел сбой. Разговоры о смене тренера, продаже лидеров»
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 14:55 |
1737
0

МАРКЕВИЧ: «Произошел сбой. Разговоры о смене тренера, продаже лидеров»

Известный украинский тренер объяснил вылет «Реала» из Лиги чемпионов

17 апреля 2025, 14:55 |
1737
0
МАРКЕВИЧ: «Произошел сбой. Разговоры о смене тренера, продаже лидеров»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил вылет мадридского «Реала» из Лиги чемпионов от «Арсенала» (1:2, 1:5 по сумме двух матчей):

«Выяснилось, что у мадридцев нет длинной скамейки запасных для качественного выступления на нескольких «фронтах». Несколько позиций, в частности, правого защитника в отсутствие травмированного Дани Карвахаля, остались уязвимыми.

Но главное, что произошел какой-то сбой в середине команды. Постоянные разговоры на уровне клубного руководства о смене тренерского состава, продажа лидеров, конечно, негативно влияли на микроклимат в коллективе. Это и привело к провалу».

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Мирон Маркевич инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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