МАРКЕВИЧ: «Произошел сбой. Разговоры о смене тренера, продаже лидеров»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил вылет мадридского «Реала» из Лиги чемпионов от «Арсенала» (1:2, 1:5 по сумме двух матчей):

«Выяснилось, что у мадридцев нет длинной скамейки запасных для качественного выступления на нескольких «фронтах». Несколько позиций, в частности, правого защитника в отсутствие травмированного Дани Карвахаля, остались уязвимыми.

Но главное, что произошел какой-то сбой в середине команды. Постоянные разговоры на уровне клубного руководства о смене тренерского состава, продажа лидеров, конечно, негативно влияли на микроклимат в коллективе. Это и привело к провалу».