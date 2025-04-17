Маркевич пояснил, почему не считает вылет Реала из Лиги чемпионов сенсацией

Определились полуфиналисты самого престижного европейского футбольного турнира – Лиги чемпионов. Борьбу за почетный приз продолжают «Барселона», «Интер», «ПСЖ» и «Арсенал».

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ходе событий в этих популярных соревнованиях.

– На первый взгляд, в четвертьфинале произошла сенсация, имея в виду ранний вылет прославленного «Реала», который в прошлом году выиграл Лигу чемпионов. Казалось, испанский гранд перед стартом сделал все, чтобы сохранить титул сильнейшей команды Европы. Сохранил всех ведущих игроков, усилился одним из лучших нападающих мира Килианом Мбаппе. Однако в матчах с «Арсеналом» все пошло не по сценарию мадридцев.

Ранее я отмечал, что «пушкари» смогут дать бой «Реалу», если их лидеры успеют вернуться в строй после травм. Так и случилось. Мартин Эдегор доказал, что является едва ли не самым сильным ныне «дирижером», его нестандартным действиям можно только позавидовать и главное, что он практически не теряет мяч. Вовремя покинули лазарет и Букайо Сака и Габриэл Мартинелли.

– Но упомянутый Сака мог стать антигероем, когда в дебюте не реализовал пенальти.

– Где-то сыграл по-пижонски и поплатился. Даже и не вспомню, кто еще при реализации выполнял «паненку» не по центру ворот. Сака, видимо, забыл об антропометрии кипера «Реала» Тибо Куртуа, к счастью, эта неудача не выбила гостей из колеи, в конце концов, и Сака таки забил свой гол.

– На ваш взгляд, почему «Реал» с его «звездным» составом вынужден был сойти с дистанции?

– Выяснилось, что у мадридцев нет длинной скамейки запасных для качественного выступления на нескольких «фронтах». Несколько позиций, в частности, правого защитника в отсутствие травмированного Дани Карвахаля, остались уязвимыми. Но главное, что произошел какой-то сбой в середине команды. Постоянные разговоры на уровне клубного руководства о смене тренерского состава, продажа лидеров, конечно, негативно влияли на микроклимат в коллективе. Это и привело к провалу.

– Еще в двух парах «Барселоне» и «ПСЖ» едва хватило добытого гандикапа в первых поединках для выхода в полуфинал.

– Сработал человеческий фактор. В Англии парижане забив дважды подряд посчитали, что победа у них уже в кармане и сбавили обороты. Этим и воспользовались футболисты «Астон Виллы» и если бы не феноменальная реакция вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, то хозяева могли взять реванш с нужным счетом. Вот чего стоит недооценка визави.

Сложилось впечатление, что и футболисты «Барселоны» после домашних – 4:0 решили в Дортмунде отдохнуть. Хотя учитывая высокий прессинг испанских защитников при отсутствии максимального настроя такой стиль мог привести к печальным последствиям. В «Боруссии» хватало реактивных исполнителей, которые изрядно осложнили жизнь фавориту. И если бы не автогол хозяев, то еще неизвестно чем бы все закончилось.

– В еще одной паре «Бавария» – «Интер» силы оппонентов примерно равны.

– Мюнхенцы сами виноваты, что упустили возможность сыграть в финале Лиги чемпионов у себя дома. В первом четвертьфинальном матче они не имели права на своем поле пропускать на последних минутах. В Милане хозяева благодаря правильно выбранной тактике, великолепной игре в отборе на подборах не позволяли гостям доминировать. Респект наставнику «Интера» Симоне Индзаги, это действительно, тренерская команда. Миланцы не могут похвастаться «звездным» составом, но благодаря сбалансированности, когда каждый игрок четко выполняет свою миссию, именно они склонить чаши весов на свою сторону.

– Тогда напоследок, кому отдаете предпочтение в полуфинальных битвах?

– Я бы хотел, чтобы в Мюнхене сошлись «Барселона» и «ПСЖ», которые сейчас демонстрируют очень высокий класс. Однако их оппоненты – опасные. Вот почему многое будет зависеть от того, в каком состоянии команды подойдут к баталиям, избегут ли травм лидеры. Сейчас шансы у участников – равные.

Ранее мы сообщали, что Тибо Куртуа раскритиковал своих одноклубников после вылета из Лиги чемпионов.