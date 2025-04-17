СВЕНТЕК: «Нужно много энергии и мотивации, чтобы показывать максимум»

Вторая ракетка мирового рейтинга Ига Свентек провела свой первый матч после сенсационного поражения от филиппинки Александры Эалы в четвертьфинале турнира в Майами.

Польская теннисистка без проблем переиграла в двух сетах Яну Фетт (WTA 153) из Хорватии в 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия – 6:2, 6:2.

Для Свентек это уже одиннадцатая победа из двенадцати сыгранных матчей на кортах в Штутгарте. В 2022 и 2023 годах она дважды побеждала здесь в финале, оба раза обыгрывая Арину Соболенко.

«Я рада, что поймала ритм. Я дала себе время прочувствовать корт и все остальное. Это было потрясающе. Я счастлива, что у меня снова есть шанс сыграть здесь. Нужно много внутренней энергии и мотивации, чтобы каждую неделю выходить на корт и показывать максимум. Все дело не только в технике и теннисе – это также ментальность и внутренние ощущения», — сказала Свентек после матча.

В четвертьфинале полька сыграет либо с седьмой сеяной американкой Эммой Наварро, либо с чемпионкой Ролан Гаррос 2017 года Аленой Остапенко.

Свентек ведет 2:0 в личных встречах против Наварро, но с Остапенко ситуация совсем иная. Польская теннисистка ни разу не побеждала латвийку в пяти очных поединках, включая поражение в этом году на турнире в Дохе.