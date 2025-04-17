Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВЕНТЕК: «Нужно много энергии и мотивации, чтобы показывать максимум»
WTA
17 апреля 2025, 13:27 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:31
67
0

СВЕНТЕК: «Нужно много энергии и мотивации, чтобы показывать максимум»

Ига Свентек прокомментировала свою победу на старте турнира в Штутгарте

17 апреля 2025, 13:27 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:31
67
0
СВЕНТЕК: «Нужно много энергии и мотивации, чтобы показывать максимум»
Instagram. Ига Швентек

Вторая ракетка мирового рейтинга Ига Свентек провела свой первый матч после сенсационного поражения от филиппинки Александры Эалы в четвертьфинале турнира в Майами.

Польская теннисистка без проблем переиграла в двух сетах Яну Фетт (WTA 153) из Хорватии в 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия – 6:2, 6:2.

Для Свентек это уже одиннадцатая победа из двенадцати сыгранных матчей на кортах в Штутгарте. В 2022 и 2023 годах она дважды побеждала здесь в финале, оба раза обыгрывая Арину Соболенко.

«Я рада, что поймала ритм. Я дала себе время прочувствовать корт и все остальное. Это было потрясающе. Я счастлива, что у меня снова есть шанс сыграть здесь. Нужно много внутренней энергии и мотивации, чтобы каждую неделю выходить на корт и показывать максимум. Все дело не только в технике и теннисе – это также ментальность и внутренние ощущения», — сказала Свентек после матча.

В четвертьфинале полька сыграет либо с седьмой сеяной американкой Эммой Наварро, либо с чемпионкой Ролан Гаррос 2017 года Аленой Остапенко.

Свентек ведет 2:0 в личных встречах против Наварро, но с Остапенко ситуация совсем иная. Польская теннисистка ни разу не побеждала латвийку в пяти очных поединках, включая поражение в этом году на турнире в Дохе.

По теме:
Надежда Киченок вместе с новой напарницей проиграла первый матч в Штутгарте
Н. Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ястремская и Остапенко упустили отличный шанс выйти в полуфинал Штутгарта
WTA Штутгарт Ига Свёнтек Яна Фетт Александра Эала Эмма Наварро Алена Остапенко
Вячеслав Кулаковский Источник: WTA
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Футбол | 17 апреля 2025, 07:43 2
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала

«Сливочные» вылетели по сумме двух матчей 1:5

ЦУРЕНКО: «Сокрытие информации, преследование, чтобы заставить молчать...»
Теннис | 17 апреля 2025, 09:29 2
ЦУРЕНКО: «Сокрытие информации, преследование, чтобы заставить молчать...»
ЦУРЕНКО: «Сокрытие информации, преследование, чтобы заставить молчать...»

Эмоциональный пост Леси, связанный с историей 2023 года

Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Футбол | 17.04.2025, 09:01
Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 06:23
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
Футбол | 17.04.2025, 08:17
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
15.04.2025, 15:51
Футбол
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
15.04.2025, 15:32 15
Бокс
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 7
Футбол
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 24
Футбол
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
16.04.2025, 06:05 2
Снукер
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
16.04.2025, 03:29 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем