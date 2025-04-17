По стопам отца. Сын легендарного форварда подписал контракт с ПСВ

17-летний сын легендарного голландского футболиста Руда ван Нистелроя Лиам официально подписал первый профессиональный контракт с клубом ПСВ.

Молодой футболист решил сделать первые шаги в команде, за которую когда-то выступал его отец. Кроме того Руд в сезоне-2022/23 даже был тренером ПСВ.

Прессслужба клуба отметила, что 17-летний спортсмен заключил договор продолжительностью до лета 2028 года.

Интересно, что Лиам также играет на позиции центрального нападающего, демонстрируя сходство с отцом.