По стопам отца. Сын легендарного форварда подписал контракт с ПСВ
Началась новая история в семье ван Нистелроя
17-летний сын легендарного голландского футболиста Руда ван Нистелроя Лиам официально подписал первый профессиональный контракт с клубом ПСВ.
Молодой футболист решил сделать первые шаги в команде, за которую когда-то выступал его отец. Кроме того Руд в сезоне-2022/23 даже был тренером ПСВ.
Прессслужба клуба отметила, что 17-летний спортсмен заключил договор продолжительностью до лета 2028 года.
Интересно, что Лиам также играет на позиции центрального нападающего, демонстрируя сходство с отцом.
Proud dad ❤️🤍#PSVAcademy pic.twitter.com/o0ho3gVv5q— PSV (@PSV) April 15, 2025
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