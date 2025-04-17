Смена тренера. Бывшая третья ракетка хочет снова вернуться в топ-10

Бывшая третья ракетка мира Мария Саккари возобновила сотрудничество со своим бывшим наставником Томом Хиллом, сообщает греческое издание SDNA.

29-летняя теннисистка стремится вернуться к прежнему уровню игры. Возобновление партнерства произошло примерно через 14 месяцев после их расставания. До этого Хилл тренировал гречанку шесть лет – вплоть до февраля 2024 года. За этот период Саккари дважды доходила до полуфиналов турниров Большого шлема, выиграла два титула и провела два с половиной года в топ-10 мирового рейтинга WTA.

Ожидается, что Том Хилл официально приступит ко второму этапу сотрудничества с Саккари уже 17 апреля, и будет сопровождать ее на предстоящем грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

После того как Саккари преждевременно завершила сезон-2024 из-за травмы плеча, она пока не смогла вернуть былую форму. В 2025 году гречанка не выигрывала два матча подряд в основной сетке на протяжении десяти турниров подряд. Последнее поражение в первом раунде турнира в Руане стало особенно болезненным – Мария уступила 73-й ракетке мира, испанке Джессике Бузас Манейро.

«Бывало и лучше. Но я рада, что здорова – это самое главное. Это с одной стороны хорошо, а с другой – очень тяжело принять все, что происходит, когда возвращаешься после травмы.

Очевидно, что мой рейтинг упал, мне нужно вернуть его обратно. Не только потому, что я хочу снова войти в топ-10, но и потому, что из-за несеяного статуса я получаю тяжелые жеребьевки.

Я недостаточно высоко в рейтинге, чтобы избежать сильных соперниц в первых раундах. Но в то же время, если хочешь дойти до финальных стадий, все равно нужно побеждать таких теннисисток, и неважно, в каком раунде встречаешься с ними», – сказала Саккари в интервью The Second Serve.

Сейчас Мария Саккари занимает 82-е место в мировом рейтинге – это ее худшая позиция с 2017 года. В этом сезоне она провела 20 матчей: из них 7 побед и 13 поражений. Такого негативного показателя у теннисистки не было за все карьеру.