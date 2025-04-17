Обидчик Реала и трое нападающих претендуют на звание лучшего игрока ЛЧ

15 и 16 апреля состоялись ответный матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определились четыре команды, которые продолжат борьбу за трофей.

УЕФА опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего футболиста прошедших матчей. Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

Деклан Райс («Арсенал»)

Серу Гирасси («Боруссия Дортмунд»)

Лаутаро Мартинес («Интер»)

Усман Дембеле (ПСЖ)

В полуфиналах английский «Арсенал» сыграет против французского ПСЖ, а испанская «Барселона» встретится с итальянским «Интером». Поединки этой стадии состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.

Номинанты на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ