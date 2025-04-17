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  4. Обидчик Реала и трое нападающих претендуют на звание лучшего игрока ЛЧ
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 10:56 |
413
0

Обидчик Реала и трое нападающих претендуют на звание лучшего игрока ЛЧ

Среди номинантов – Райс, Дембеле, Гирасси и Лаутаро Мартинес

17 апреля 2025, 10:56 |
413
0
Обидчик Реала и трое нападающих претендуют на звание лучшего игрока ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

15 и 16 апреля состоялись ответный матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определились четыре команды, которые продолжат борьбу за трофей.

УЕФА опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего футболиста прошедших матчей. Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

  • Деклан Райс («Арсенал»)
  • Серу Гирасси («Боруссия Дортмунд»)
  • Лаутаро Мартинес («Интер»)
  • Усман Дембеле (ПСЖ)

В полуфиналах английский «Арсенал» сыграет против французского ПСЖ, а испанская «Барселона» встретится с итальянским «Интером». Поединки этой стадии состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.

Номинанты на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ

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Лига чемпионов Арсенал Лондон Деклан Райс Боруссия Дортмунд Серу Гирасси Интер Милан Лаутаро Мартинес ПСЖ Усман Дембеле лучший игрок
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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