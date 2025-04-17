Реал надеется, что Хаби Алонсо или Юрген Клопп улучшат результаты клуба

Мадридский «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала после двух поражений от лондонского «Арсенала» – 0:3 и 1:2.

Испанская пресса назвала эту неудачу худшим моментов клуба в истории турнира, так как раньше «Реал» не проигрывал с разницей в четыре мяча:

«Подопечные Анчелотти оставили все силы на поле, но играли больше сердцем, а не головой. Со стороны «Реала» было очень мало футбола. «Арсенал» полностью переиграл мадридский клуб и теперь о победе в Лиге чемпионов придется забыть.

Это поражение только подчеркнуло все проблемы, которые сопровождают клуб в течении всего сезона. Общий счет 1:5 сделал это противостояние худшим в истории турнира, так как «Реал» с такой разницей в плей-офф еще не проигрывал.

Кажется очевидным, что время Карло Анчелотти в Мадриде подходит к завершению. Да, он может выиграть два трофея, но неудача в Лиге чемпионов очень сильно влияет на резюме главного тренера и доверие к нему со стороны руководства. «Реал» ждет Хаби Алонсо или Юргена Клоппа, чтобы исправить ситуацию», – сообщили журналисты.