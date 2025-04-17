Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть королевский клуб летом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 26-летним футболистом сейчас интересуются 2 клуба: английский «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Галатасарай», и «сливочные» готовы отпустить игрока за 30 миллионов евро.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 12 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 4 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что с Андреем Луниным связались европейские гранды.