Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
Испания
17 апреля 2025, 10:47 |
1774
2

Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта

На Андрея претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай»

17 апреля 2025, 10:47 |
1774
2
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть королевский клуб летом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 26-летним футболистом сейчас интересуются 2 клуба: английский «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Галатасарай», и «сливочные» готовы отпустить игрока за 30 миллионов евро.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 12 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 4 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что с Андреем Луниным связались европейские гранды.

По теме:
ВИДЕО. Пели до поздна. Как фанаты Арсенала на Бернабеу праздновали
«Я действительно держал Мбаппе рукой». Райс – об отмененном пенальти
«Должны полететь головы». Реакция фанов на матч Реал – Арсенал
Андрей Лунин Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Галатасарай трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Футбол | 16 апреля 2025, 22:50 7
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины

Ирина провела время с Алексеем Гуцуляком

«Тяжело говорить». Наставник Трабзонспора рассказал о перспективах Сикана
Футбол | 17 апреля 2025, 10:19 1
«Тяжело говорить». Наставник Трабзонспора рассказал о перспективах Сикана
«Тяжело говорить». Наставник Трабзонспора рассказал о перспективах Сикана

Фатих Текке рассчитывает на украинского футболиста в долгосрочной перспективе

Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Футбол | 17.04.2025, 07:43
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Проблемы в полуфинале. Герой Арсенала был недоволен поступком одноклубника
Футбол | 17.04.2025, 08:03
Проблемы в полуфинале. Герой Арсенала был недоволен поступком одноклубника
Проблемы в полуфинале. Герой Арсенала был недоволен поступком одноклубника
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 08:07
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Тільки в М.Ю
Ответить
0
Олександр
Луніну пощастило що не гравоствнні провальні матчі .Анчелотті бзробив винним 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
15.04.2025, 15:51
Футбол
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 6
Футбол
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
16.04.2025, 06:05 2
Снукер
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
16.04.2025, 01:19
Бокс
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
16.04.2025, 03:29 3
Бокс
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 22
Футбол
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
15.04.2025, 15:32 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем