Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане
17 апреля на грунтовом турнире WTA 250 состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 18) и Ангелиной Калининой (WTA 65).
Поединок 1/8 финала пройдет четвертым запуском на центральном корте после игры Фругвиртова – Данилович. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Свитолиной.
Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Джессики Бузас Манейро, либо против Варвары Грачевой.
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