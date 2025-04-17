Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 апреля на грунтовом турнире WTA 250 состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 18) и Ангелиной Калининой (WTA 65).

Поединок 1/8 финала пройдет четвертым запуском на центральном корте после игры Фругвиртова – Данилович. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Свитолиной.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Джессики Бузас Манейро, либо против Варвары Грачевой.

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