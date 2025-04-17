БАНДЕЙРА: «Очень досадно, что гол Илича в ворота Шахтера не защитали»

Португальский защитник криворожского «Кривбасса» Рафаэль Бандейра поделился эмоциями от доигрывания матча против донецкого «Шахтера» (1:2), который в свое время был перенесен из-за воздушной тревоги.

– Произошла наверняка самая ожидаемая доигровка в сезоне. Прокомментируй, каким оно получилось?

– Это был сложный матч, ведь он длился всего 40 минут. Первые пять минут были особенно напряженными для нас. К сожалению, мы пропустили гол, и только после этого отличились в воротах соперника. Но времени сделать больше уже не хватило.

- Непросто психологически настроиться на такую ​​доигровку через 228 дней?

– Да, для меня и команды психологически было трудно настроиться, ведь для нас лучше играть полноценный матч. Однако, к сожалению, мы понимаем, что таковы сейчас реалии. Поэтому мы должны иметь терпение и уважение.

– Что не удалось реализовать на поле из запланированного?

– В принципе мы реализовали все, что готовили на тренировках. Да, этот гол в наши ворота немного нас сбил, но мы пытались собраться и, в целом, хорошо сыграли. Даже имели возможность забить дважды, но не удалось.

- Момент с пенальти Илича. Как можешь его прокомментировать?

- Очень досадно, что так произошло. Ведь его гол не засчитали из-за двойного касания - сегодня нрав был не на его стороне. Однако Егор Твердохлеб забил отличный гол – Иван Дибанго отдал классный ассист и Егор смог точно пробить, ведь он отличный нападающий.

На нашем сайте доступен обзор матча «Кривбасс» – «Шахтер», который длился 228 дней.